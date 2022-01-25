Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении электричества

Перебои с электричеством в регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана на официальном Telegram-канале. При этом Нур-Султан заявил об аварийном отключении света по вине Ташкента и Бишкека.

В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шымкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов, — говорится в сообщении.

Казахстанская сторона, в свою очередь, заявила, что отключение электричества произошло из-за наброса мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана».

Ранее стало известно, что в Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро.

В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды.

Также сообщалось, что из-за сбоев в электроэнергии туристы застряли на канатной дороге в Узбекистане и Киргизии. МЧС Узбекистана направило спасателей на курорт Амирсой. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак работа канатной дороги приостановлена, к застрявшим над склоном туристам направляются спасатели.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии.