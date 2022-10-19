Посла Украины в Казахстане уволили после призыва «убивать русских»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский уволен после скандала с призывом «убивать как можно больше русских». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

Врублевский «прославился» после публичного высказывания в адрес русских, сделанного в августе. Дипломат в беседе с организатором языковых рейдов в Казахстане Диасом Кузаировым призвал убивать русских.

Чем больше убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям, — сказал официальный представитель Украины.

На высказывание с возмущением отреагировали в российском МИД, назвав его «планами национальной зачистки». По словам Марии Захаровой, так может говорить только посол террористического режима, который восемь лет молча убивал людей, обвиняя во всем Москву.

Власти Казахстана изначально отказались высылать украинского посла по требованию России. В Астане упрекнули Москву за неподобающий тон между равными стратегическими партнерами.

Однако, уже 12 октября стало известно, что Врублевский имеет нежелательный статус и в ближайшее время должен уехать из страны. Врублевский фактически стал нерукопожатным человеком.