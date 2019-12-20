https://static.news.ru/photo/9e9fa640-2362-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Christians/dpa/Global Look Press

Регулярное посещение выставок в музеях и театральных постановок способствует долголетию, выяснили британские учёные. Их выводы основываются на 14-летних наблюдениях, в которых участвовали около семи тысяч добровольцев старше 50 лет.

Как именно достигается этот эффект, пока не выяснили, но пожилые люди, которые хотя бы раз в два месяца ходили в театры, на выставки и другие культурные мероприятия, на 14% меньше рисковали умереть раньше времени. Для тех же, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31%, согласно данным исследованиям, опубликованным в British Medical Journal.

Медики предположили, что данные мероприятия уменьшают уровень стресса, увеличивая запас эмоциональных ресурсов, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на продолжительности жизни.

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