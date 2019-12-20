Регулярное посещение выставок в музеях и театральных постановок способствует долголетию, выяснили британские учёные. Их выводы основываются на 14-летних наблюдениях, в которых участвовали около семи тысяч добровольцев старше 50 лет.
Как именно достигается этот эффект, пока не выяснили, но пожилые люди, которые хотя бы раз в два месяца ходили в театры, на выставки и другие культурные мероприятия, на 14% меньше рисковали умереть раньше времени. Для тех же, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31%, согласно данным исследованиям,
Медики предположили, что данные мероприятия уменьшают уровень стресса, увеличивая запас эмоциональных ресурсов, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на продолжительности жизни.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Британии Дороти Флауэрс отметила свой 108-й день рождения и призналась, какой напиток продлил ей жизнь. Это шампанское, утверждает постоялица дома престарелых, которая больше ничего, кроме этого напитка, не пила.
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