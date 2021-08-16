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Увеличилось число жертв в результате стрельбы в аэропорту Кабула

10:33, 16 августа 2021
Увеличилось число жертв в результате стрельбы в аэропорту Кабула Фото: скриншот с видео/adagamov/twitter.com
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Не менее пяти человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, один из очевидцев увидел, как в автомобиль грузят тела пяти жертв. При этом другой свидетель заявил об отсутствии точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди.

В аэропорту столицы Афганистана продолжается паника и хаос.

Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

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