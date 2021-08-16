Увеличилось число жертв в результате стрельбы в аэропорту Кабула

Не менее пяти человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters.
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В аэропорту столицы Афганистана продолжается паника и хаос.
Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.