Увеличилось число жертв в результате стрельбы в аэропорту Кабула

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В Кабуле несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились при попытке улететь из Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома. По другой информации, людей просто скидывают из салона самолёта. Ранее военные США открыли предупредительный огонь по местным жителям, которые панике выбежали...