«Увели самолет от деревни»: экс-продюсер «Грибов» Бардаш о крушении Ил-76 Продюсер Юрий Бардаш отметил героизм летчиков Ил-76

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша

Юрий Бардаш

Летчики самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, потерпевшего крушение под Белгородом, проявили героизм, уведя воздушное судно от жилых домов в лес, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный продюсер Юрий Бардаш. Получивший накануне российский паспорт Бардаш также выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе.

Я искренне соболезную семьям погибших. И особенно хочу отметить героизм российских летчиков, которые увели падающий самолет от деревни в лес, чтобы не пострадали мирные люди. Этот пример особенно показателен, — сказал он.

При этом музыкальный продюсер добавил, что для украинской власти нет ничего нового в том, чтобы убивать своих, неважно, идет ли речь о военных, пленных солдатах или мирных жителях. По словам Бардаша, «чем больше киевская власть убьет своих, тем больше помощи Запада будет».

В 2022 году Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

Позже Бардаша включили в список «Миротворца» после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В разговоре музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел».

Ранее стало известно, что продюсер получил паспорт гражданина РФ. В своем Telegram-канале он показал снимок с российским документом. Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других, переехал с Украины в Россию после начала СВО.