Утечка гостайны ФРГ: как «Северный поток — 2» раскрыл районы подлодок НАТО

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

В Германии начали проверку по факту возможного разглашения государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Что об этом известно, при чем здесь подлодки НАТО?

Как «Северный поток — 2» мог поспособствовать утечке гостайны Германии

Как сообщает немецкое издание Bild, Генеральная прокуратура ФРГ проводит проверку возможного разглашения гостайны при разработке трубопровода «Северный поток — 2». Согласно информации газеты, Горное ведомство Штральзунда в январе 2018 года опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа была обнаружена информация Минобороны Германии под грифом VS-NfD — «секретно, только для служебного пользования».

Уточняется, что это были, в частности, данные о районах действия подводных лодок НАТО. Как отмечают авторы материала Bild, 11 декабря прошлого года в немецком МО сообщили о начале проверки в отношении сотрудников Горного ведомства. В случае наличия доказательств вины в разглашении гостайны им будет грозить до пяти лет лишения свободы.

По данным Bild, при планировании трубопровода регулятор письменно заверил, что секретные сведения не будут опубликованы ни при каких обстоятельствах. В Минобороны считают, что нарушен «прямой абсолютный запрет на передачу информации», а сведения позволяют сделать выводы о возможностях проведения военных операций, добавляет издание.

Фото: Trond Larsen/Expressen/Global Look Press

Как продвигается расследование взрывов на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции 7 февраля объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом сообщалось на официальном сайте ведомства.

«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах», — говорится в сообщении.

В связи с этим было решено, что инциденты на газопроводах не могут входить в юрисдикцию шведских судов. Окружной прокурор Матс Юнгквист, который вел предварительное расследование, заявил, что делом о ЧП на «Северных потоках» продолжает заниматься Германия.

«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество», — сказал Юнгквист.

В то же время американский журналист Сеймур Херш утверждал, что расследование взрывов на «Северных потоках» могло быть сорвано намеренно. Согласно его данным, Швеция и Дания не довели дело до конца, поскольку знали правду с самого начала и пытались ее скрыть.

Возможен ли запуск «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин в недавнем интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что запуск уцелевшей нитки «Северного потока — 2» можно осуществить за неделю, однако власти Германии в этом не заинтересованы. По словам главы государства, начало поставок газа зависит только от решения немецкого руководства.

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. „Северный поток — 2“ — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. <...> Вентиль открутите, скажите: „Мы хотим получать“. Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — сказал президент.

Что известно о взрывах на «Северных потоках»

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.

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