Уступки Донбассу: Вашингтон принуждает Украину к частичной «федерализации»

Вашингтон намерен убедить Киев изменить позицию в отношении статуса Донбасса. Агентство Associated Press приводит слова экс-посла США на Украине Стивена Пайфера. По его мнению, США будут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии для самопровозглашённых республик. При этом, заметил дипломат, перед главой Белого дома Джо Байденом стоит задача побудить украинские власти «принять реальность», но это не должно выглядеть как уступка президенту России Владимиру Путину. Позиция Вашингтона в отношении кризиса в Донбассе, как и предполагали эксперты, изменилась сразу после переговоров российского и американского лидеров. О том, как это может сказаться на российско-украинских отношениях, — в материале NEWS.ru.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru накануне переговоров Путина и Байдена, отмечали особую болезненность украинской темы и для России, и для США. Украинский кризис затрагивает не только интересы Москвы и Вашингтона, но Европейского союза. На взгляд многих наблюдателей, США серьёзно обеспокоены перспективами войны между Москвой и Киевом с непредсказуемыми последствиями для Украины, вплоть до полного «завоевания этой страны». Такой сценарий неминуемо ударил бы по всей Восточной Европе и странам Балтии. Таким образом, по словам наблюдателей, Байден оказался в сложной ситуации, в которой без компромиссов ему было не обойтись.

Согласно официальному заявлению советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Байден пообещал оказать военную помощь Украине в случае «вторжения» российских войск. Из уст заместителя госсекретаря Виктории Нуланд прозвучала и угроза «полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения». Белый дом вёл публичную силовую риторику с позиции ключевого арбитра в мире, но администрация Джо Байдена активно нагнетает тему «нападения России на Украину» в своих внутриполитических целях.

Джо Байден Oliver Contreras/Global Look Press

Президенту важно убедить американское общество в своих больших возможностях, в том, что он способен остановить войну, которая якобы могла уничтожить независимость Украины, заметил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Сергей Судаков.

Своих целей Байден достиг — американские СМИ комментируют переговоры двух президентов как определённую победу Белого дома, остановившего большую войну. Но почему-то американские СМИ, нагнетая военный психоз до переговоров, так и не показали кадры военного приготовления к вторжению, перемещения российской боевой техники к украинской границе. Полагаю, что во время переговоров Владимир Путин напомнил своему коллеге из Белого дома, что конфликт двух ядерных держав [из-за Украины] может привести к гибели всего человечества, — отметил эксперт. Сергей Судаков российский политолог российский политолог

Политолог назвал главным успехом переговоров не демонстрацию «миротворческих» усилий Байдена, а убедительное предостережение Владимира Путина, что красные линии, очерченные Россией, переходить нельзя никому. Тема возможного давления США на Киев с целью увеличить автономию Донбасса возникла в Вашингтоне неспроста, полагает Судаков. Повышение статуса самопровозглашённых республик на востоке Украины — это попытка остудить многие горячие головы, потянуть время. Таким образом Белый дом пытается как минимум получить передышку для себя до конца марта, когда стартует предвыборная кампания в конгресс. В свою очередь, от результатов выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь 2022-го, напрямую зависят президентские выборы 2024 года. При этом передышка на Украине никак не ускорит окончательного решения кризиса в стране, что, по всей видимости, Вашингтону и надо. Не исключено, что США выгоден его тлеющий характер ради выделения огромных бюджетных средств на перевооружение украинской армии с далеко идущими целями — для возможной войны с Россией.

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер допустил , что автономия в восточных областях Украины коснётся образования, медицины, правоохранительной системы. Представители Госдепа США довели до Киева мысль, что в ближайшие 10 лет Украина не будет принята в НАТО, об этом пишут информационные агентства со ссылкой на источник.

В самопровозглашённых Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) новость о давлении США на Украину в целях повышения их автономии в целом встретили положительно. Киев всячески противиться федерализации страны, но ключевому патрону, по всей видимости, отказать не сможет. В данном случае президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить украинский парламент уважить заокеанского партнёра уже проще, чем до переговоров президентов США и РФ.

Стелла на въезде в город Луганск Максим Захаров/Global Look Press

Немецкая Deutsche Welle пишет , что Байден передал Путину предупреждение от США и их союзников, что вторжение на Украину обернётся серьёзными санкциями для РФ. Скорее всего, украинские власти пойдут на уступки в вопросе предоставления частичной автономии ДНР и ЛНР даже из чувства благодарности за такую опеку со стороны Запада.

Как заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, его страна поддерживает призыв американского лидера к его российскому коллеге вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе. Подоляк выразил благодарность Байдену «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за чёткие усилия по объединению государств на защиту международного права».

В Киеве сейчас ожидают очередную финансовую помощь от США на военные нужды. В Вашингтоне рассматривают проект оборонного бюджета на 2022 год, текст которого опубликовал профильный комитет палаты представителей. Согласно проекту, на поддержку армии Украины запланирован транш в размере 300 млн долларов. Возможно, именно это обстоятельство прибавляет уверенности главкому Вооружённых сил Украины Валерию Залужному и командующему операцией в Донбассе Александру Павлюку в том, что украинским военным разрешено по своему усмотрению открывать огонь на востоке страны. Подобные заявления силовиков звучат на Украине гораздо чаще, чем призывы выполнить минские договорённости.

На этом фоне переговоры Владимира Путина и Джо Байдена имеют шансы сдвинуть процесс к миротворчеству и отказаться от военных приготовлений.