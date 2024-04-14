Устроивший резню в ТЦ Сиднея убил дочь мультимиллионера Старшая дочь мультимиллионера Синглтона погибла в нападении на ТЦ Сиднея

Напавший на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее убил дочь австралийского мультимиллионера Джона Синглтона. Погибшей Дон Синглтон было 25 лет, она была старшей дочерью магната от брака Синглтона с адвокатом Джули Мартин, его шестой женой, передает 9News Sydney.

По данным полиции, в настоящий момент известно о том, что убиты пять женщин и один мужчина, предположительно, охранник. Кроме того, известно о еще восьми пострадавших женщинах.

На данном этапе мы не знаем мотива. Что мы пока понимаем, так это то, что идеологии здесь нет, — рассказала комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб.

В полиции уточнили, что стрелявший Джоэл Коши ранее не совершал преступлений. При этом у него были проблемы с психикой, о чем полиция была осведомлена.

Произошедшее назвали самым смертоносным актом массового насилия в Австралии за последние восемь лет. Известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Преступнику также удалось порезать ножом девятимесячного ребенка. Нападавшего ликвидировали приехавшие на место происшествия полицейские.

Позже стало известно, что мужчина, говорящий по-русски, решил оттеснить нападавшего с эскалатора подручными предметами. Он также преградил путь нападавшему в детскую комнату, в которой продолжали играть малыши, таким образом, спас множество жизней.