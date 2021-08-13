Устроивших приют для инвалидов подозревают в насилии над детьми

Супружеская пара пенсионеров в США, державшая приют для взрослых и несовершеннолетних инвалидов, подозревается в сексуальном насилии над своими подопечными, а также в убийстве. Об этом сообщает портал Law Enforcement Today со ссылкой на местную полицию.
79-летний Эдвард Лоуренс Керин и 80-летняя Мишель Керин
В 2019 году в приюте умерла 17-летняя Диана Рамирез. За восемь часов до смерти её стошнило кровью, но Мишель Керин не вызвала медиков. Она не оказывала погибшей никакой помощи, и та скончалась. Именно из-за этого случая пенсионерам предъявили обвинение в убийстве.
В январе 2019 года жительница штата Пенсильвания получила 20 лет тюрьмы за торговлю детьми с сексуальной целью. Она за деньги отдавала мужчинам малолетнюю девочку. Педофилы приходили к ней в квартиру с 2013 по 2017 год. Американка может досрочно выйти из тюрьмы, если отсидит восемь лет своего срока.