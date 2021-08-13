Устроивших приют для инвалидов подозревают в насилии над детьми

Супружеская пара пенсионеров в США, державшая приют для взрослых и несовершеннолетних инвалидов, подозревается в сексуальном насилии над своими подопечными, а также в убийстве. Об этом сообщает портал Law Enforcement Today со ссылкой на местную полицию.

79-летний Эдвард Лоуренс Керин и 80-летняя Мишель Керин держали медицинскую организацию Morris Small Family Home. Она располагалась неподалёку от города Мурриета. По версии следствия, подозреваемые минимум 14 раз издевались над несовершеннолетними пациентами, совершали против них сексуальное и физическое насилие.

В 2019 году в приюте умерла 17-летняя Диана Рамирез. За восемь часов до смерти её стошнило кровью, но Мишель Керин не вызвала медиков. Она не оказывала погибшей никакой помощи, и та скончалась. Именно из-за этого случая пенсионерам предъявили обвинение в убийстве.

В январе 2019 года жительница штата Пенсильвания получила 20 лет тюрьмы за торговлю детьми с сексуальной целью. Она за деньги отдавала мужчинам малолетнюю девочку. Педофилы приходили к ней в квартиру с 2013 по 2017 год. Американка может досрочно выйти из тюрьмы, если отсидит восемь лет своего срока.