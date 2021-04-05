Уставший ждать вакцину политик из Италии привился от COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/53c5645e-969b-11eb-a386-96000091f725_660.jpg Алессандро Равальоли Фото: ravagliolialessandro/facebook.com

Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли привился от коронавируса «Спутником V» в России. На такой шаг он решился, когда понял, что в Италии спасительный препарат получит не раньше осени.

Первый укол Равальоли, женатый на россиянке, получил в марте, в апреле он снова прилетел в Москву за второй инъекцией, сообщает RT.

Итальянец отметил, что вряд ли бы дождался своей очереди в Италии, а умирать из-за неработающего в ЕС бюрократического механизма не хотел.

Равальоли добавил, что использование российского «Спутника V» Евросоюз не допускает на своей территории только по политическим причинам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину «Спутник V». По его словам, создателей вакцины порадовала и рассмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.