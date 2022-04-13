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Мир

СК России установил личности членов «Грузинского национального легиона»

21:55, 13 апреля 2022
СК России установил личности членов «Грузинского национального легиона» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следственный комитет (СК) России установил личности участников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион». Его командир Мамука Мамулашвили подозревается в «вербовке наёмников и их участии в вооружённом конфликте». По данным следователей, он вовлёк в деятельность формирования 24 граждан Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. 

Кроме того, в связи с публикацией в сети Интернет его призывов к насилию в отношении российских военнослужащих в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, — отмечается в сообщении.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Рудской ранее сообщил на брифинге, что на территории Украины действуют более 6,5 тысячи иностранных наёмников и террористов из 62 государств. По его словам, они будут «безжалостно уничтожаться».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.

Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче».

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