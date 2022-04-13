СК России установил личности членов «Грузинского национального легиона»

Следственный комитет (СК) России установил личности участников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион». Его командир Мамука Мамулашвили подозревается в «вербовке наёмников и их участии в вооружённом конфликте». По данным следователей, он вовлёк в деятельность формирования 24 граждан Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Кроме того, в связи с публикацией в сети Интернет его призывов к насилию в отношении российских военнослужащих в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, — отмечается в сообщении.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Рудской ранее сообщил на брифинге, что на территории Украины действуют более 6,5 тысячи иностранных наёмников и террористов из 62 государств. По его словам, они будут «безжалостно уничтожаться».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.

Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче».