Установлен контакт с двумя пассажирами из вертолета Раиси

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Спасателям удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщило агентство Fars. Ранее сообщалось, что вместе с Раиси летели министр иностранных дел и губернатор провинции Восточный Азербайджан.

По словам иранского чиновника, контакт удалось установить с одним из членов экипажа и одним пассажиром. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури подтвердило эти сведения. Он сообщил, что речь идет о «несерьезном инциденте».

Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент, — сообщил Мансури.

До этого стало известно, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди уточнила, что поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

По ее словам, к месту ЧП отправился глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Агентство Tasnim сообщило, что темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета.