«Устанавливается новый порядок»: Эрдоган о ситуации в Закавказье Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

Новый порядок сегодня устанавливается на территории Южного Кавказа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в самолете, возвращаясь из Ирака. Глава государства выразил уверенность, что премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает данный факт. Эрдоган призвал отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с текущими реалиями, передает РИА Новости.

В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян, — заявил турецкий президент.

Эрдоган призвал оставить историкам то, что было в прошлом. По его словам, сегодня настало время сформировать новую дорожную карту на реалистичной основе. Политик надеется, что Армения выберет путь создания новых начал для «светлого завтра», после чего настанет «новая эра».

Ранее Эрдоган подтвердил договоренность с президентом России Владимиром Путиным о визите политика в Анкару. Однако турецкий лидер признал, что дата поездки пока не определена. Эрдоган выразил надежду, что скоро в этом вопросе появится конкретика.