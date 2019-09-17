https://static.news.ru/photo/36305fa6-8f00-11e9-84a1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Пользователи Сети высмеяли бывшего президента Украины, который уснул во время заседания Верховной рады.

Ранее депутат Александр Онищенко опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, на кадрах которого отчётливо видно, что Порошенко сидит с закрытыми глазами. В какой-то момент он проснулся, но затем снова закрыл глаза и погрузился в сон.

При этом публикация вызвала ажиотаж в украинском сегменте Интернета. Многие пользователи не удержались от колких шуток в адрес Порошенко.

Вдруг война, а я уставший, — оставил комментарий под видео пользователь Facebook.

Некоторые также предположили, что экс-лидер Украины накануне употреблял спиртное. При этом у Порошенко нашлись и защитники, которые объяснили его странное поведение тем, что он просто смотрел в смартфон, поэтому казалось, что у него закрыты глаза.

Не привык от звонка до звонка работать, — констатировал подписчик.

Ранее News.ru писал о том, что интернет-пользователи оценили отказ Вашингтона поддерживать провокации Порошенко в Керченском проливе, а также предположили, почему это произошло. По мнению юзеров, Соединённым Штатам просто надоела Украина, с которой слишком много «возни», а толку мало.