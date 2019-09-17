https://static.news.ru/photo/10adc76c-d4f3-11e9-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в намеренном невыполнении Минских соглашений.

Он с иронией предположил, что украинский лидер даже составил программу по их невыполнению, а также задался вопросом, какого вывода войск из Донбасса для проведения выборов ждёт Зеленский.

О войсках в Соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пока у Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения. Вывода каких войск он ждёт для проведения выборов в Донбассе ? О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными.