Российский сенатор Алексей Пушков заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в намеренном невыполнении Минских соглашений.
Он с иронией предположил, что украинский лидер даже составил программу по их невыполнению, а также задался вопросом, какого вывода войск из Донбасса для проведения выборов ждёт Зеленский.
О войсках в Соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Пока у Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения. Вывода каких войск он ждёт для проведения выборов в Донбассе ? О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица.
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными.