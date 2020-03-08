https://static.news.ru/photo/1e1e2974-625a-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление США договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно при ряде условий. В частности, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы соглашение упоминало новые российские системы вооружений.

Это несколько экзотические вооружения, такие как вооружённый ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования, — цитирует РИА Новости высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

Также в Соединённых Штатах считают, что новое соглашение о СНВ-3, кроме Москвы должен подписать и Пекин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты стремятся к приданию своим ядерным силам новых возможностей, тем самым повышая вероятность их применения. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, в целях придания подобным деструктивным действиям «какой-нибудь видимости легитимности», США ссылаются на внешние угрозы в лице России и Китая, которые якобы угрожают им.