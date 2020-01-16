https://static.news.ru/photo/4e16be6c-38b0-11ea-b160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Выборы в Донбассе могут состояться лишь после возвращения на родину внутренне перемещённых лиц, беженцев и членов их семей. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы, официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, Дарья Олифер.

Вторым условием для проведения выборов является взятие Украиной под контроль своих границ, отметила Олифер на своей странице в Facebook.

Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал госсекретарю Майклу Помпео о планах по установлению мира в Донбассе. Украинский глава также выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за решение предоставить Киеву финансовую и материальную помощь в сфере безопасности.