Выборы в Донбассе могут состояться лишь после возвращения на родину внутренне перемещённых лиц, беженцев и членов их семей. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы, официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, Дарья Олифер.
Вторым условием для проведения выборов является взятие Украиной под контроль своих границ,
Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, — говорится в её сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал госсекретарю Майклу Помпео о планах по установлению мира в Донбассе. Украинский глава также выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за решение предоставить Киеву финансовую и материальную помощь в сфере безопасности.
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