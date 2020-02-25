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Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о ситуации, которую назвали нападением на российскую делегацию перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам российского сенатора, девушки из Грузии взяли за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и...