Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма. По его словам, только так украинские власти избавятся от претензий к себе.
Слова «Луганская область» и «Донецкая область» никогда не звучали, звучало только слово «Донбасс». Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества, — отметил депутат в интервью RT.
Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог Иван Мезюхо дал оценку словам бывшей замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о наступившей «новой эре» отношений с Россией. По его словам, украинский дипломат говорит только для того, чтобы «заработать политические очки». Кроме того, Зеркаль выбрала враждебную позицию по отношению к действующей власти на Украине.