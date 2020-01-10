https://static.news.ru/photo/9626715a-340c-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/osamabinjavaid

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался вечером 10 января, не дожив до 80 лет, после продолжительной тяжёлой болезни.

Правивший в султанате последние 50 лет Кабус бен Саид Аль Саид страдал онкологическим заболеванием и проходил лечение в немецкой клинике. Траур по султану продлится три дня, в это время в Омане не будут работать многие частные и общественные организации. Наследников у правителя не осталось, передаёт Оманское агентство новостей.

Как писал NEWS.ru ранее, 5 января умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.