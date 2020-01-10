Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался вечером 10 января, не дожив до 80 лет, после продолжительной тяжёлой болезни.
Правивший в султанате последние 50 лет Кабус бен Саид Аль Саид страдал онкологическим заболеванием и проходил лечение в немецкой клинике. Траур по султану продлится три дня, в это время в Омане не будут работать многие частные и общественные организации. Наследников у правителя не осталось,
Как писал NEWS.ru ранее, 5 января умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен