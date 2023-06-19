«Ущерб для США»: военный эксперт о новом мощнейшем ядерном оружии КНДР Военэксперт Леонков: КНДР движется по пути совершенствования термоядерных технологий

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея: на экране телевизора показываются кадры запуска ракеты Северной Кореи во время программы новостей

КНДР движется по пути совершенствования термоядерных технологий, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, Пхеньян стремится создать более мощные термоядерные боеголовки. Он отметил, что ранее КНДР испытывала боеприпасы мощностью порядка 50–70 килотонн. Однако сейчас, по его мнению, мощность будет увеличиваться до нескольких сотен килотонн или даже до мегатонного класса.

Главная сложность в том, чтобы создать компактные боеголовки, которые можно было бы размещать на эти носители, так как у них есть ограничители по весу. Оружие даже в 20 кт опасно, как раз с таким эквивалентом Хиросиму и Нагасаки разнесли, а теперь представьте, если они увеличат мощность до 200 кт. Пока узнать точную мощность боеголовок Северной Кореи ни одна разведка мира не смогла. И, конечно, ущерб от такого оружия будет огромен и неприемлем даже для США, — заявил Леонков.

4 июня стало известно, что КНДР более не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о запуске своих ракет. Такое решение власти Северной Кореи приняли после выхода резолюции организации, осуждающей ракетные пуски страны. Пхеньян счел данный документ декларацией отсутствия необходимости подобных предупреждений.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны.