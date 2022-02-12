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Ушаков рассказал о повышенном спросе на телефонный разговор с Путиным

01:37, 13 февраля 2022
Ушаков рассказал о повышенном спросе на телефонный разговор с Путиным Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Многие мировые лидеры на фоне ситуации вокруг Украины запрашивали Кремль о переговорах. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что все хотели поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

О срочных телефонных разговорах обратились и другие члены администраций [стран], которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами, — пояснил Ушаков.

По его словам, высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены.

Ранее стало известно, что Россия в ближайшее время доведём до сведения партнёров и общественности, реакцию на документы, подготовленные в Вашингоне, заявил Ушаков. По его словам, известно, что в России ведомства подготовили ответ НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности.

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