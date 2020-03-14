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Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трёх суток. По его словам, затем страна откажется от авиасообщения.

Коронавирус заставил Киев закрыть аэропорты с 17 марта. С 16 марта граница закроется для иностранцев. Им придётся ждать две недели, чтобы попасть на Украину. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении,...