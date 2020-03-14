Власти Уругвая приняли решение о частичном закрытии границ из-за коронавируса. Меры предусматривают обязательный карантин для прибывающих из стран риска, вводится запрет на спуск пассажиров и экипажей круизных лайнеров.
О решении сообщил президент страны Луис Лакалье Поу на пресс-конференции. В области здравоохранения объявлена чрезвычайная ситуация. Временно прекращаются публичные мероприятия,
С 14 по 21 марта приостанавливаются занятия в Университете Республики Уругвай. Управляющие ряда магазинов заявили о массовой скупке дезинфицирующих средств. Страна накануне заявила о четырёх заболевших кронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Венгрия с 16 марта закрывает школы на неопределённый срок из-за коронавируса. Также в стране запрещено проведение мероприятий численностью более 100 человек в помещениях и на открытом воздухе — более 500.
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