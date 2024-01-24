Уроженка Украины была признана самой красивой японкой Украинка Каролина Шиино победила в конкурсе «Мисс Япония — 2024»

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Каролина Шиино

Модель Каролина Шиино, родившаяся на Украине, победила в конкурсе «Мисс Япония — 2024», сообщила британская газета Independant. Известно, что девушка переехала в страну в пять лет после того, как ее мама вышла замуж за японца. Сама Шиино не имеет азиатских корней, что стало поводом для скандала.

Девушка украинского происхождения стала поводом для дискуссий после того, как она победила на конкурсе «Мисс Япония — 2024», — говорится в материале издания.

Сами японцы уверены, что победа Шиино связана с геополитической ситуацией в мире. При этом они отметили, что если бы девушка была уроженкой России, то победить бы ей не удалось. Сама Шиино при этом уверена, что ее победа заслуженная.

Мне приходилось сталкиваться с препятствиями, которые часто мешают мне быть принятой как японка, поэтому я преисполнена благодарности за то, что меня признали на этом конкурсе как японку, — заявила она на вручении награды.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года состоялся конкурс «Мисс Земля». Победительницей стала представительница Албании Дрита Зири. В качестве приза на конкурсе вручают корону, которая изготовлена из золота и разноцветных самоцветов и украшена 87 жемчужинами.