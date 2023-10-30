Уроженец Саратова стал мэром города в Колумбии Уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром города Тунха в Колумбии

Фото: twitter.com/RusoAlcalde

Уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром города Тунха с населением около 150 тысяч человек в Колумбии. По данным колумбийского национального реестра актов гражданского состояния, за кандидата отдали голоса 32% от общего числа избирателей, пишет EADaily. Сам Краснов отмечает, что местные жители его поддерживают.

Граждане, которым надоело одно и то же, говорят обо мне на улицах. Я стал народным кандидатом, — рассказал Краснов.

Он подчеркнул, что вложил в избирательную кампанию почти все свои сбережения. Чтобы пройти регистрацию на пост главы города, уроженец Саратова собрал подписи около 32 тысяч человек. Краснов проживает в Колумбии более 10 лет, в 2013 году он получил местное гражданство. Новый мэр преподает экономику в местном университете. По его словам, вместе со студентами он смог обнаружить «у города большой потенциал экономического развития, который полностью контрастирует с нынешним положением дел».

Кандидат в мэры Кишинева, адвокат и экс-член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац ранее попал в скандал из-за видео с пляжа Таиланда. На кадрах Кырнац в плавках с флагом Молдавии отдыхает на берегу. Видео вызвало бурную критику в социальных сетях.