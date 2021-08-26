Уроженец Нигерии поборется за пост мэра Тбилиси

Кандидатом в мэры Тбилиси зарегистрировался уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу. Информацию о присвоении номера представлена на веб-странице Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается , Огбунуджу представил в ЦИК избирательный субъект «Наша объединённая Грузия».

Нигериец приехал в Грузию около 20 лет назад. Он женился на грузинке. Сейчас Огбунуджу хорошо владеет грузинским языком и является гражданином Грузии. По образованию мужчина является теологом. На данный момент он работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.

Выборы мэров 64 городов и районов состоятся в Грузии 2 октября. Помимо мэров, жители Грузии будут выбирать депутатов местных представительных органов. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.

Ранее оппозиция Грузия направила обращение для возобновления дипломатических отношений с Россией, которые были разорваны в 2008 году после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Ранее стало известно о том, что отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию.