Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что сформировавшемуся над Атлантикой урагану присвоена пятая категория силы из пяти возможных.
Максимальные порывы ветра внутри природного явления достигли 72 м/c, ураган движется на север со скоростью 17км/ч и достигнет Азорских островов ко вторнику, 1 октября, говорится в сводке на сайте
Как писал News.ru ранее, число погибших из-за тропического шторма «Имельда», спровоцировавшего наводнение в американском штате Техас, возросло до пяти человек. Местные власти эвакуировали более тысячи местных жителей.