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Более десяти российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа, которая прошла в Аргентине на минувшей неделе в Буэнос-Айресе.

Представители нефтегазового оборудования в ходе поездки подписали рамочное соглашение с одной из аргентинских компаний. В документе не прописаны условия, сроки или конкретная цена, но есть спецификация продукции, на основании которой...