Ураган Эрдоган: почему в Турции решили не выдворять послов 10 стран

Скандал вокруг неосмотрительного заявления послов ведущих западных держав в поддержку осуждённого в Турции правозащитника и критика властей Османа Кавалы грозил перерасти в самый острый в современной истории конфликт между Анкарой и её союзниками. Но кто бы мог подумать — он завершился быстрым хеппи-эндом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно сменил гнев на милость, хотя ещё несколько дней назад метал громы и молнии при одном упоминании аккредитованных в турецкой столице глав дипломатических миссий США и ещё девяти государств. Он даже отдал распоряжение МИД начать процедуру объявления их персонами нон грата.

Впоследствии в своём телеобращении Эрдоган заявил, что считает конфликт исчерпанным, после чего в посольствах США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции раздался глубокий вздох облегчения. Пережившие психологический шок послы стали распаковывать приготовленные к отъезду чемоданы.

Столь внезапная смена настроения турецкого лидера имеет свое объяснение. Помилованию западных послов «султаном Эрдоганом», как его называют те, кто видит в нём строителя новой Османской империи, предшествовало заседание турецкого правительства. На нём были зачитаны покаянные заявления глав дипломатических миссий, пообещавших впредь неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания и уважать его законы.

В общем Эрдоган, который, казалось, совершил акт безрассудства, в одиночку атаковав коллективный Запад так, как до него этого не делал ни один иностранный лидер, одержал полную победу. Как тут не вспомнить Владимира Высоцкого: «Ударил первым я тогда, так было надо». Только разница с сюжетом знаменитой песни состоит в том, что их было не восемь, а 10, и эти все 10 (имеются в виду их страны) не смогли сделать с Эрдоганом, ударившим первым, ровным счётом ничего.

Он же сразу отправил их в тяжёлый нокдаун. Это стало ясно уже после того, как власти государств, узнавшие о решении объявить их послов персонами нон грата, не смогли сразу дать сдачи и в полной растерянности заявили о том, что проводят экстренные консультации.

Michael Kappeler/dpa Global Look Press

Единственным, кто попытался было перечить Эрдогану, стал глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Высылка 10 послов — свидетельство того, что турецкое правительство движется к авторитаризму. Нас не запугать. Свободу Осману Кавале! — написал он в Twitter.

Но в западном лагере это был глас вопиющего в пустыне.

Ни руководство Евросоюза (не путать с Европарламентом), ни администрация президента США Джо Байдена не высказали даже робкой критики беспрецедентного турецкого демарша.

«Нас не запугать», но ведь запугали. Взвесив ситуацию и осознав, что на кону стоит многое и в руках у Эрдогана есть достаточно рычагов, чтобы испортить жизнь союзникам и партнёрам, Запад решил, что бодаться с ним себе дороже. Проще извиниться и пообещать, что больше такое не повторится.

В отношениях Запада и Востока нередко приходится слышать рассуждения о двойных стандартах, дескать, что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Понятно, что Юпитером, которому позволено всё, в таких ситуациях позиционирует себя Запад. Именно этой логикой и было продиктовано письмо десяти послов, потребовавших от Анкары освободить Кавалу.

И вот Эрдоган тонко уловил момент, когда после поражения в Афганистане на фоне других кризисов и конфликтов Запад пребывает в деморализованном, разобщённом состоянии. Эрдоган воспользовался ситуацией, чтобы сломать логику формулы «Что позволено Юпитеру, не позволено быку», где ему было отведена роль быка. Он дал понять, что теперь в отношениях с Западом Юпитером будет он, причём Юпитером, чувствующим в себе силу быковать.

Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примеров такого поведения турецкого лидера становится всё больше. Обратите внимание на то, что происходит сегодня на Кипре, разделённом на две части. Скандал с западными послами оставил почти незамеченным прозвучавшее на этой неделе обращение лидера греков-киприотов, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В письме он резко осудил действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, в Вароше и на полуострове Карпасия, а также призвал главу всемирной организации принять срочные меры для соблюдения решений по Кипру, принятых ООН.

Статус-кво на острове был нарушен после того, как Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, бросилась семимильными шагами осваивать исключительную экономическую зону. Кроме того, власти Северного Кипра приступили к освоению закрытого курортного района Фамагусты — Вароши, который, согласно положениям резолюций ООН, должен оставаться в нетронутом виде до возвращения греко-кипрских собственников, изгнанных оттуда в 1974 году. По сообщениям с места событий, в настоящее время строители, засучив рукава, расчищают от почти полувековых завалов и баррикад проспект Анексартисиас, с которого убраны бочки и колючая проволока.

В общем, и здесь Эрдоган решил ударить первым, и, похоже, у него это получилось.