URA.RU: военное руководство Украины может готовить покушение на Зеленского

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Военное руководство Украины рассматривает вариант ликвидации президента страны Владимира Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии, пишет URA.RU со ссылкой на популярные Telegram-каналы. В публикации сказано, что глава государства планирует возбудить против военных уголовные дела. Отмечается, что украинские генералы могут устранить Зеленского, а затем обвинить в этом российские спецслужбы.

Ближайшие две-три недели украинский лидер будет находиться под угрозой военного переворота. Этому способствует взятие в плен украинских националистов из «Азовстали» в Мариуполе, — рассказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что мнение украинских военных совпадает с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера за его позицию по Украине. Глава государства в своём Telegram-канале обвинил американца в том, что он готов пожертвовать Украиной ради интересов Москвы. Он добавил, что бывший глава американского Госдепа перепутал 2022 год с 1938-м. Он также рассказал о том, что на Западе стали появляться статьи, которые призывают Киев пойти на компромиссы, чтобы сохранить мир в регионе.