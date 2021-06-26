Университет Хопкинса опубликовал последние данные по коронавирусу

Сотрудники Университета Хопкинса опубликовали последние статистические данные по распространению COVID-19. По сведениям на утро воскресенья, 27 июня, в мире инфекцией заразились 180 726 834 человека, 3 915 760 пациентов скончались. Информация опубликована на сайте университета.

На первом месте по уровню заболеваемости в мире находятся США. В Штатах с начала пандемии коронавирусом заразился 33 621 391 человек, 603 885 американцев скончались. На второй позиции расположилась Бразилия. В стране инфекцию подхватили 18 386 894 местных жителя. Число летальных исходов достигло отметки в 512 735.

Далее следует Индия, где COVID-19 был диагностирован у 30 183 143 человек. В Индии в результате заражения умерли 394 493 пациента. Следом идёт Мексика с 2 503 269 случаями заражения и 232 529 смертями.

Россия расположилась на шестой строчке. По последним данным от федерального оперштаба, в РФ за сутки медицинские специалисты выявили 20 538 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших граждан с начала пандемии увеличилось до 5 451 291.

Отмечается, что за сутки из больниц выписали по выздоровлении 12 728 человек. Всего с недугом смогли справиться 4 956 714 россиян. В оперштабе рассказали, что за сутки в стране скончались 599 пациентов с коронавирусом. Число жертв инфекции в России увеличилось до 133 282.