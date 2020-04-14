Университет Хопкинса изменил данные о числе заражённых COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/c940ef84-7e12-11ea-96b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Университет Джона Хопкинса, ранее сообщивший о том, что более двух миллионов людей уже были заражены коронавирусом, скорректировал эти данные.

Согласно последней опубликованной информации, общее число заболевших сейчас составляет 1 919 913 человек, смертей из-за коронавируса зарегистрировано 119 666. Тяжелее всего ситуация по-прежнему в США, где заражены 581 918 человек, умерли 23 608.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ещё настанет время, когда будут проведены глобальные дебаты и виновных в пандемии коронавирусной инфекции привлекут к ответственности. Он подчеркнул, что вирус распространился по миру с территории Китая, а правительство КНР, в свою очередь, не предоставило своевременно необходимые другим государствам сведения о болезни.