Университет Хопкинса изменил данные о числе заражённых COVID-19 в мире

Университет Джона Хопкинса, ранее сообщивший о том, что более двух миллионов людей уже были заражены коронавирусом, скорректировал эти данные.
Согласно последней
Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ещё настанет время, когда будут проведены глобальные дебаты и виновных в пандемии коронавирусной инфекции привлекут к ответственности. Он подчеркнул, что вирус распространился по миру с территории Китая, а правительство КНР, в свою очередь, не предоставило своевременно необходимые другим государствам сведения о болезни.
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