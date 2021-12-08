Университет Гонконга впервые опубликовал микрофотографию «омикрон»-штамма

Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Исследователи смогли сделать снимок клетки почки обезьяны, заражённый новым штаммом. Об этом пишет РИА Новости.

Фото появилось при малом и большом увеличении. Исследователи отметили, что при малом разрешении видны повреждённые клетки с набухшими везикулами. В них содержатся маленькие чёрные частицы вируса.

При большом же разрешении в кадр попадает частица вируса SARS-CoV-2 «омикрон», на которой можно рассмотреть небольшие шипы. Именно они отвечают за заражение клетки организма и проникновение вируса внутрь.

Ранее российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах. Известно, что ещё восемь туристов из ЮАР ждут результаты своих анализов. Хотя новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что течение болезни протекает более мягко.