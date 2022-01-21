В Германии сообщили, когда закончится сертификация «Северного потока — 2»

Один из немецких инвесторов строительства «Северного потока — 2» концерн Uniper сообщил, что сертификация трубопровода должна быть завершена летом 2022 года, об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Мы ожидаем, что это произойдет летом 2022 года, — сказали в концерне.

Ранее стало известно, что Германия не имеет обязательств платить компенсацию, в случае если регулятор признает «Северный поток — 2» несоответствующим праву ЕС. Об этом сообщил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, после возобновления сертификации будет приниматься соответствующее решение.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По мнению политика, ФРГ необходимо сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

В правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Партия «Союз 90/Зелёные» не стала поддерживать начало работы газопровода, объясняя это возможным ростом зависимости стран Европы от российского газа.

Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии, которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, при Герхарде Шрёдере. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».