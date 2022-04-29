Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро

Фото Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий энергетический гигант Uniper заявил о намерении продолжить оплату российского газа в евро, пишет РИА Новости. В пресс-службе компании уточнили, что в данный момент представители концерна обсуждают механизмы, которые позволят совместить санкционные ограничения Запада с указом президента Владимира Путина о переходе на расчёты за энергоресурсы в рубли.

Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведёт переговоры со своими контрактными партнёрами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством, — сказано в сообщении.

Ранее в Uniper допустили возможность производить оплату за российский газ в евро. В компании отметили, что такая оплата может отвечать требованиям российской стороны по расчётам за энергоресурсы.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж наблюдаются сбои. По его словам, платежи задерживаются со стороны «недружественных» России стран. При этом глава государства напомнил о задаче по переводу расчётов за энергоресурсы на национальную валюту и постепенном уходе от доллара и евро.