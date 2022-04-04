УНИАН: Зеленский посетил Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча в Киевской области, где, по сообщениям западных и местных СМИ, произошло массовое убийство гражданского населения. Также глава Украины заверил, что украинская сторона будет продолжать дипломатическую и военную линию на фоне продолжающейся военной спецоперации, сообщает УНИАН.

Он заявил, что Украина приложит усилия для завершения конфликта.

Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия, — сказал Зеленский.

3 марта в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.