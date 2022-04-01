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УНИАН показало, как бойцы ВСУ «разминируют» трассу пинками

18:39, 01 апреля 2022
УНИАН показало, как бойцы ВСУ «разминируют» трассу пинками Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Сети появилось видео, на котором украинские военные пинками убирают мины с трассы в Киевской области. Его опубликовало украинское информагентство УНИАН, добавив что не следует проводить подобное разминирование, если «не знакомы с типом мины и ее особенностями», передаёт РИА Новости.

Если вам было интересно как проводится разминирование, то примерно так, — говорится в сообщении.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Из-за шторма стали обрываться тросы, соединяющие мины с донными якорями, вследствие чего под действием ветра и течения мины стали свободно перемещаться в западной части Чёрного моря.

Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин запрещает ставить закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только сорвутся со своих минрепов.

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