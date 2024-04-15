Умная колонка спасла детей от агрессивных обезьян в Индии

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В Индии 13-летняя школьница смогла спасти годовалую племянницу от агрессивных обезьян. Ей удалось это сделать при помощи умной колонки, сообщает издание People.

Девочка проживает в городе Басти штата Уттар-Прадеш. Она находилась дома вместе с маленькой племянницей, когда к ним забрались обезьяны. Млекопитающие проникли на кухню и устроили погром.

В итоге дети испугались, но старшая вспомнила о своей умной колонке и решила воспользоваться ею. Она попросила колонку проиграть звук лая собаки. Обезьяны испугались громкого звука и убежали. Отец девочки поблагодарил спасительницу и подчеркнул, что благодаря умной колонке жизнь их семьи стала не только безопаснее, но и более комфортной.

Ранее вирусолог Петр Чумаков низко оценил возможность эпидемии герпеса обезьян, который впервые нашли у человека. Он рассказал, что в основном этот вирус поражает обезьян и циркулирует среди животных. Первый такой случай был зарегистрирован в Гонконге. Пострадавший от обезьяны пациент жаловался на лихорадку и ухудшение общего состояния здоровья.