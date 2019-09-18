https://static.news.ru/photo/8bda3f60-dab6-11e9-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samantha Last/YouTube

Известный бьюти-блогер, англичанка Саманта Ласт ещё месяц назад не подозревала, что умирает. Проснувшись в начале сентября от нестерпимой головной боли, она отправилась к врачу. Выяснилось, что у женщины рак головного мозга в терминальной стадии. Пытаясь достойно уйти из жизни, она записала последнее обращение к своим подписчикам в YouTube.

Сегодня постараюсь не плакать, но, скорее всего, у меня не получится. Хочу поделиться с вами моим последним видео, — начала она и рассказала, как узнала о страшном диагнозе.

Состояние женщины ухудшается день ото дня. Её муж, Дэвид Ласт, говорит, что ей осталось жить всего четыре недели.

Я не собираюсь переживать из-за этого, ведь всё, что могу сейчас сделать, — это стараться не тратить время на ерунду, — говорит Саманта.

Сейчас Дэвид собирает деньги, чтобы отвезти свою супругу в дом на пляже Агаты Кристи в Девоне, где она мечтала побывать. А основатель бренда косметики, который любила Саманта, Адам Минто, предложил ей поддержку, когда узнал о её ситуации, сообщает The Sun .

Саманте Ласт 49 лет. Она мама четверых детей и бабушка семерых внуков. Канал на YouTube она завела два года назад. Сейчас у неё 16,4 тысячи подписчиков.

Ранее News.ru писал, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, попавшей в больницу с опухолью мозга, немного улучшилось. Она вышла из комы.