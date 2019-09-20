https://static.news.ru/photo/1b5bbdc0-db71-11e9-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Schneider/Global Look Press

Жительница Великобритании отпраздновала Рождество в сентябре вместе с мужем и тремя детьми из-за того, что в ближайшие две недели она может умереть от рака.

Как пишет Daily Star, рак груди у Сары МакЛафлин был диагностирован в 2015 году. Продолжительное лечение не дало результата, и в 2017 году женщине сообщили, что заболевание находится на последней стадии. В начале сентября врачи сообщили, что ей осталось жить две недели.

Она приняла решение провести последние дни жизни с родными, и они отпраздновали вместе Рождество. Женщина призналась, что это был лучший день в её жизни, пишет Life .

Как ранее писал News.ru, умирающая бьюти-блогер попрощалась с подписчиками в YouTube. Саманте Ласт месяц назад сообщили, что у неё рак головного мозга в терминальной стадии.