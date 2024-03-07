Умерла заработавшая более $1 млн свинья-художница Пигкассо

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Свинья-художница по кличке Пигкассо, которая прославилась рисованием абстрактных картин, скончалась на девятом году жизни, сообщает New York Post. Животное проживало в Южно-Африканской республике и принесло своей владелице более $1 млн с продажи репродукций.

Хозяйка свиньи Джоанна Лефсон сообщила, что причиной смерти ее питомца стал хронический ревматоидный артрит. Перед смертью у свиньи отказали задние ноги из-за кальцификации нижней части позвоночника.

Очень печально, что ушла из жизни такая вдохновляющая фигура для защиты животных. Но мы также празднуем хорошо прожитую жизнь и глубокое изменение, которое она внесла, — заявила Лефсон.

Пигкассо была признана самым успешным художником-нечеловеком в мировой истории. В 2016 году Лефсон спасла свинью со скотобойни, когда той было четыре недели от роду. Через два года была организована выставка в Кейптауне, на которой представили работы Пигкассо.

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