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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о существовании «независимых разведданных» с доказательством того, что Россия продолжает «разрабатывать и развёртывать» новые ракетные вооружения, нарушающие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развёртывать эти новые вооружения, нарушая договор, — приводит слова генсека пресс-служба Альянса. По его словам, РФ несколько лет назад приступила к...