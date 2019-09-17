Американская журналистка, политический обозреватель ABC News Коки Робертс скончалась на 76-м году жизни.
Женщина долгие годы боролась с раком молочной железы. По данным
Журналистка трижды получала премию Grammy.
Ранее News.ru писал о кончине старейшего актёра театра «Ленком», народного артиста РСФСР Юрия Колычева. Он умер 16 сентября на 91-м году жизни. Артист родился в 1928-м. Когда ему было 22 года, Колычева приняли на работу в Малый театр. В «Ленком» актёра пригласили спустя семь лет — в 1957 году.