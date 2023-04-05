«Умеренно неблагоприятный»: политолог дал прогноз отношений Евросоюза и КНР Политолог Ломанов заявил, что разногласия между Евросоюзом и КНР будут углубляться

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Разногласия между Евросоюзом и КНР будут углубляться, как бы Пекину не хотелось сохранить отношения с Брюсселем, заявил NEWS.ru руководитель центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его словам, разговор со стороны ЕС идет в ключе рисков, которые Китай несет Европе, а не на взаимной основе.

Для самого Китая и расширение НАТО, и технологическая блокада, и экономические ограничения уже сейчас актуальны, как никогда. Так еще Европа подключилась и к идеологическому давлению на Китай, на уровне прав человека и т.д. Так еще и в вопрос Тайваня все время лезут. В общем и целом, учитывая все эти факторы, прогноз по перспективам развития китайско-европейских отношений, звучит как «Умеренно неблагоприятный, — заявил Ломанов.

Он добавил, что как бы КНР не хотелось сохранить хорошие отношения с Европой, Пекину на данный момент абсолютно понятно, что это уже невозможно.

Китайцем понятно, что это элементарно, мягкое переиздание американского метода «расстыковки», — резюмировал он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что для Китая критически важно поддерживать Россию, в том числе и в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, КНР это нужно для обеспечения безопасности собственных границ, так как страна будет находиться под угрозой со стороны США и Запада в случае поражения России в украинском конфликте.

Политический консультант Андрей Перла считает, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе закрытого обсуждения мирного плана по Украине могли на самом деле говорить о разделении мира на страны из сферы влияния США и независимые государства.