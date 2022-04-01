Умер журналист Андрей Бабицкий

В своей квартире в Донецке умер известный журналист Андрей Бабицкий. Последние годы он был автором сайта «Украина.ру». Ему было 57 лет, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

О смерти Бабицкого сообщил изданию историк Григорий Пернавский. Факт его смерти подтвердил cосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: оcтановка сердца.

Бабицкий — российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григoрьянца «Гласность», в 1989–2014 годах — корреспондент «Радио Свoбода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с «Радио Свобода». В июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке.

Ранее сообщалось, что кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская умерла в возрасте 80 лет. Голдовская прославилась своими портретными фильмами, снятыми методом длительного наблюдения. Некоторые её работы посвящены известным актёрам, писателям и поэтам. В частности, он стала автором фильмов-портретов об Аркадии Райкине, Олеге Ефремове, Александре Твардовском.