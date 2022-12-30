Умер японский архитектор Исодзаки, построивший десятки зданий по всему миру

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Известный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки умер в возрасте 91 года. Он являлся одним из наиболее плодовитых архитекторов своей страны и первым среди соотечественников стал активно работать за рубежом. Соболезнования в соцсетях публикуют его коллеги и многочисленные поклонники. Об этом сообщает ТАСС.

Профессиональную деятельность Исодзаки начал под руководством знаменитого архитектора и градостроителя Кэндзо Тангэ. В 1963 году открыл своё бюро, первоначально работая в стиле метаболизма, а в 1970-е перешёл к постмодернизму. Исодзаки построил более сотни различных зданий по всему миру, включая стадионы, офисные центры и выставочные залы.

Среди самых известных его работ Национальный конференц-зал в Дохе, чью крышу поддерживают гигантские древовидные колонны, и Гималайский центр в Шанхае — он сочетает современные застекленные башни и выполненные в виде биоморфных бетонных пещер основания.

Архитектор неоднократно посещал Россию, участвовал в конкурсе проектов реконструкции Мариинского театра.

Накануне, 29 декабря, стало известно о том, что умерла британский модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

Также стало известно о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Он скончался в возрасте 82 лет от онкологического заболевания. О смерти футболиста 29 декабря в социальных сетях сообщила его дочь Кели Насименту.

В этот же день в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Он широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.