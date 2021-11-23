Умер старейший человек на Земле

Старейший человек на планете жительница Филиппин Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет. Об этом сообщает правительство города Кабанкалан на своей странице в социальной сети Facebook.

По имеющимся данным, долгожительницы не стало вечером 22 ноября.

С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <...> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью, — говорится в сообщении.

Причина смерти женщины не уточняется. При этом в местном управлении здравоохранения особо подчеркнули, что у Сусано не было симптомов вирусных заболеваний.

Статус женщины как самого старого человека в мире был подтверждён Книгой рекордов Гиннесса. Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года.

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