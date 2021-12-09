Умер создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

В Японии на 79-м году жизни скончался ведущий дизайнер и создатель игровых консолей компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, смерть Уэмуры наступила ещё 6 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Причины смерти не называются.

Уэмура начал работу в Nintendo в 1971 году, он был принят в компанию на позицию инженера. В то время Nintendo начинала изучать перспективы рынка электронных развлечений и видеоигр. Вскоре Уэмура начал руководить отделом разработки устройств для игр на домашних телевизорах. В 1981 году он приступил к разработке консоли Famicom. На западных рынках она известна как NES, в России продавалось под маркой «Денди». Главной особенностью новинки были взаимозаменяемые картриджи с играми. Приставки продавались по всему миру и несколько лет являлись наиболее востребованными устройствами для домашних видеоигр.

В дальнейшем Уэмура работал над усовершенствованной версией приставки — SNES. Она также получила мировое признание. Активно участвовал он и в разработке самих видеоигр.

Ранее сообщалось, что компания Nintendo перевыпустила старую портативную приставку Game & Watch, посвящённую 35-летию игры Super Mario Bros.