Умер создатель GIF Стивен Уилхайт

Создатель формата графических цифровых изображений Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет в США. Это подтвердила его жена Каталин, сообщает телеканал NBC.

Уилхайт умер в кругу семьи 14 марта от последствий коронавируса, однако, известно об этом стало только сейчас. GIF был создан в 1987 году. За изобретение Уилхайту в 2013 году вручили премию Webby за вклад в развитие интернета.

Формат был разработан Уилхайтом, когда ре работал в компании CompuServe. Его изобретение позволило умещать серию изображений в графическом формате и быстро передавать графические данные на тот момент в условиях малой мощности электронного оборудования. Также формат стал удобным способом демонстрации графиков и простых анимаций.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в возрасте 84 лет, об этом сообщила её семья. Политик занимала свой пост с января 1997 года по январь 2001 года при президенте Билле Клинтоне.