Умер последний генсек Компартии Чехословакии Милош Якеш

Последний генеральный секретарь правившей в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш умер в возрасте 97 лет. Он не дожил менее месяца до 98 лет.
Тело коммуниста 14 июля кремировали в пражском районе Мотол,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Милош Земан в Братиславе отметили 30-летие «бархатной революции», благодаря которой была отстранена от власти коммунистическая партия в Чехословакии. Они возложили к мемориальной доске на главном здании Университета имени Коменского в Братиславе венки в память о студенческой демонстрации 16 ноября 1989 года.
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