Умер последний генсек Компартии Чехословакии Милош Якеш

https://static.news.ru/photo/fcf53e46-c617-11ea-abb0-fa163e074e61_660.jpg Прага, 17 ноября 1989 года Фото: Josek Petr/CTK/Global Look Press

Последний генеральный секретарь правившей в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш умер в возрасте 97 лет. Он не дожил менее месяца до 98 лет.

Тело коммуниста 14 июля кремировали в пражском районе Мотол, сообщает агентство ČTK. Оно не приводит других подробностей. Якеш ушёл из политики после событий в Праге в ноябре 1989 года, которые названы Бархатной революцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Милош Земан в Братиславе отметили 30-летие «бархатной революции», благодаря которой была отстранена от власти коммунистическая партия в Чехословакии. Они возложили к мемориальной доске на главном здании Университета имени Коменского в Братиславе венки в память о студенческой демонстрации 16 ноября 1989 года.