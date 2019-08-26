Известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78 году жизни.
Булл умер после непродолжительной борьбы с сосудистым паркинсонизмом, сообщает
Кроме того, в разные годы услугами Белла пользовались президент Белоруссии Александр Лукашенко, чилийский диктатор Аугусто Пиночет, султан Брунея Хассанал Болкиах и другие политики.
Как ранее сообщал News.ru, что на 80-ом году жизни умер американский общественный деятель и миллиардер Дэвид Кох. Член влиятельного клана Кохов занимал пост вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, но в 2018 году покинул его по состоянию здоровья. Состояние бизнесмена превышало 58,7 млрд долларов.