https://static.news.ru/photo/90c8f4ee-c819-11e9-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78 году жизни.

Булл умер после непродолжительной борьбы с сосудистым паркинсонизмом, сообщает Financial Times . По данным издания, работать с политтехнологом любила премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер. А в 1996 году Белл был нанят, чтобы помочь первому президенту России Борису Ельцину вновь возглавить государство, передаёт The Guardian.

Кроме того, в разные годы услугами Белла пользовались президент Белоруссии Александр Лукашенко, чилийский диктатор Аугусто Пиночет, султан Брунея Хассанал Болкиах и другие политики.

Как ранее сообщал News.ru, что на 80-ом году жизни умер американский общественный деятель и миллиардер Дэвид Кох. Член влиятельного клана Кохов занимал пост вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, но в 2018 году покинул его по состоянию здоровья. Состояние бизнесмена превышало 58,7 млрд долларов.