Умер первый глава МИД Украины

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил бывший постпред республики при Евросоюзе Константин Елисеев.
С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко. Всё, чего я достиг в дипломатии — благодаря его школе дипломатии, — написал Елисеев в Twitter.
Он выразил соболезнования семье Зленко, но о причинах и обстоятельствах смерти своего наставника, а также о дате его похорон не сообщил.
Зленко стал постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО в 1983 году. Должность министра иностранных дел независимой Украины он занимал дважды: в 1990–1994 и в 2000–2003 годах. В последнее время он работал советником президента и премьер-министра страны по специальным международным вопросам.
Как писал NEWS.ru, глава столицы Хорватии Милан Бандич ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стали последствия инфаркта, рассказали в администрации Загреба. Покойный являлся популярным политиком, имел репутацию друга России. В годы руководства Бандича в городе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018-го почивший получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, коим гордился, игнорируя критику со стороны политических оппонентов. Он занимал должность с 2000 по 2002 год, а также с 2005-го до самой смерти.