Умер первый глава МИД Украины

https://static.news.ru/photo/e1eeeb38-7a80-11eb-b4d0-96000091f725_660.jpg Анатолий Зленко Фото: wikipedia.org

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил бывший постпред республики при Евросоюзе Константин Елисеев.

С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко. Всё, чего я достиг в дипломатии — благодаря его школе дипломатии, — написал Елисеев в Twitter.

Он выразил соболезнования семье Зленко, но о причинах и обстоятельствах смерти своего наставника, а также о дате его похорон не сообщил.

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Зленко стал постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО в 1983 году. Должность министра иностранных дел независимой Украины он занимал дважды: в 1990–1994 и в 2000–2003 годах. В последнее время он работал советником президента и премьер-министра страны по специальным международным вопросам.

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