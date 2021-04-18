Умер отец президента Туркмении

https://static.news.ru/photo/662b1c74-a069-11eb-9e2f-96000091f725_660.jpg Мяликгулы Бердымухамедов Фото: turkmenportal.com

В Туркмении в возрасте 89 лет умер отец президента страны Мяликгулы Бердымухамедов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство республики.

Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью, память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда, — говорится в сообщении.

Мужчина длительное время работал в органах МВД. В 1982 году он ушёл в отставку в звании подполковника и длительное время преподавал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, а также работал в управлении образования города Ашхабад.

Столичной войсковой части 1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова в феврале 2012 года. Тогда отмечалось, что его жизненный путь стал примером для многих военнослужащих.

Пост президента Туркмении с 14 февраля 2007 года занимает Гурбангулы Бердумыхамедов. Он известен своими эксцентричными поступками и высказываниями. Так, политик провёл конкурс по скоростному записыванию своих слов, открыл памятник золотой собаке, расстрелял бочки из пулемёта, а также заявил, что от коронавируса помогает корень солодки.

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